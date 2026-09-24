30 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи». Известный краевед, экскурсовод и коллекционер Марина Шлыкова представит мини-экспозицию кирпичей с клеймами заводов дореволюционной Самары

Марина Петровна Шлыкова более 40 лет преподаёт в Самарском национальном исследовательском университете имени С.П. Королёва, который за эти годы переименовывался несколько раз. В её сообществе «Вот такая Самара» для тех, кто интересуется прошлым Самары, на данный момент насчитывается около 7000 подписчиков. Кроме преподавания, краеведения и проведения экскурсий, Марина Петровна увлекается коллекционированием исторических кирпичей с сохранившимся клеймом завода-производителя и собрала уже около 50 экспонатов, каждый из которых хранит частичку дореволюционной эпохи. Часть из них смогут увидеть участники встречи, краевед подробно расскажет о своей коллекции, представит презентацию и ответит на вопросы слушателей.

«Кирпичи в основном самарские, найдены на месте разрушенных зданий. В мини-экспозиции участники смогут увидеть материалы о кирпичных заводах конца XIX и начала XX века. Особое внимание стоит уделить заводам купца Летягина Ивана Петровича, кирпичи с их клеймами до сих пор можно встретить на самарских домах», – отмечает Марина Петровна Шлыкова.

Один из экспонатов коллекции Марины Петровны гости Самарской областной научной библиотеки уже могли увидеть: кирпич с клеймом завода М.М. Шигаева дополняет книжно-иллюстративную выставку «Смех не без причины», которая действует в отделе редких книг СОУНБ до 18 октября.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

30 сентября 2026 года в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (к. 111).

Вход свободный!

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