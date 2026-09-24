Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября

Минфин объявил об обновлении условий получения семейной ипотеки с 1 октября.

"Ключевые изменения — дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Это сделает "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой", — говорится на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что правила будут касаться только новых займов, выданных с 1 октября 2026 года.

Для столичных регионов будут действовать следующие условия:

для семей с пятью и более детьми — 18 миллионов рублей под 4% годовых;

с четырьмя — та же сумма, но под 6%;

с тремя — 18 миллионов под 8%;

с двумя — 15 миллионов под 10%;

с одним ребенком — 12 миллионов под 12%.

На территории остальных регионов:

для семей с пятью и более детьми — десять миллионов под 2% годовых;

с четырьмя — та же сумма, но под 4%;

с тремя — десять миллионов под 6%;

с двумя — восемь миллионов под 8%;

с одним ребенком — шесть миллионов под 10%.

Причем во всех случаях на момент заключения договора как минимум один из детей должен быть младше семи лет.

Ставка по кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется на уровне 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.

Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования займа — до 15 лет, пишет РИА Новости.