Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября

Минфин объявил об обновлении условий получения семейной ипотеки с 1 октября.
"Ключевые изменения — дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Это сделает "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой", — говорится на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что правила будут касаться только новых займов, выданных с 1 октября 2026 года.
Для столичных регионов будут действовать следующие условия:
для семей с пятью и более детьми — 18 миллионов рублей под 4% годовых;
с четырьмя — та же сумма, но под 6%;
с тремя — 18 миллионов под 8%;
с двумя — 15 миллионов под 10%;
с одним ребенком — 12 миллионов под 12%.
На территории остальных регионов:
- для семей с пятью и более детьми — десять миллионов под 2% годовых;
- с четырьмя — та же сумма, но под 4%;
- с тремя — десять миллионов под 6%;
- с двумя — восемь миллионов под 8%;
- с одним ребенком — шесть миллионов под 10%.
Причем во всех случаях на момент заключения договора как минимум один из детей должен быть младше семи лет.
Ставка по кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется на уровне 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.
Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования займа — до 15 лет, пишет РИА Новости.