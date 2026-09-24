В Тольятти перед судом предстанет 19-летний молодой человек за передачу банковской карты мошенникам

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 год обвиняемый в мессенджере получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение о передаче банковской карты и доступа к банковскому счету для осуществления неправомерных операций за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Согласившись на данное предложение, молодой человек встретился с несовершеннолетней знакомой, которая за 5 тысяч рублей передала ему свою банковскую карту. В дальнейшем указанную карту и данные для доступа к счету обвиняемый передал третьему лицу.

Переданные платежные инструменты впоследствии были использованы злоумышленниками для совершения неправомерных операций по пополнению и расходованию денежных средств на общую сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении приятельницы обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.