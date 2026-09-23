Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!

Если ваше имущество пострадало в результате атаки БПЛА, незамедлительно обращайтесь по телефону 8 (846) 330-05-54. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты.

Дополнительно сообщаю, что в настоящее время по всем нам известным адресам специальные комиссии провели обследования. Неотложные работы уже начались, стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем, обращайтесь на «горячую линию»!

Внимание! Заметно активизировались мошенники, которые наживаются на чужом горе - объявляют сбор помощи несуществующим «пострадавшим». Правоохранительные органы разберутся, а я призываю всех быть предельно внимательными и не позволять себя обмануть!