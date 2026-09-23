Утильсбор на автомобили повысят ещё на 10-20%

С 1 января 2027 г. ставки утилизационного сбора в России будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства, сообщили Autonews.ru в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве отметили, что повышение предусмотрено долгосрочным графиком индексации, утвержденным в 2024 г., пишут Ведомости.

В Минпромторге заявили, что последовательное повышение утильсбора способствует локализации автомобильного производства. По итогам восьми месяцев 2026 г. доля отечественной техники на российском рынке достигла 63,5%, увеличившись на 8,5 п. п. год к году. С 2022 г. российские решения также были найдены примерно для половины из 740 критически важных для отрасли комплектующих и материалов.

Ведомство поддержало 107 проектов по программе Фонда развития промышленности «Автокомпоненты» на сумму более 133 млрд руб., а общий объем привлеченных инвестиций превысил 291 млрд руб. Еще одним эффектом индексации утильсбора Минпромторг назвал сохранение занятости: на автозаводах работают около 300 000 человек, а в производстве компонентов – более 380 000.