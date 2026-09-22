В четверг, 24 сентября, Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей. В этот день для гостей и жителей Самары сотрудники сада проведут бесплатные экскурсии по дендрарию и оранжерее, а для детей от 7 до 14 лет – квиз, на «Зеленой ярмарке» посетители смогут купить саженцы многолетников и домашних растений.

Программа:

- 10:30, 12:00, 15:00, 17:30 – экскурсии по дендрарию. Не более 4 человек от коллектива, организации. При наборе свыше 25 человек запись начинается на следующий временной слот.

- 10:30, 12:00, 15:00 – экскурсии в оранжерейный комплекс. Не более 4 человек от коллектива, организации. При наборе свыше 20 человек запись начинается на следующий временной слот.

- 10:30, 15:00 – квизы для детей. При наборе свыше 15 детей запись начинается на следующий временной слот.

- С 10:00 до 16:00 на «Зелёной ярмарке» можно приобрести по привлекательным ценам комнатные растения (в оранжерейном комплексе), декоративные многолетники, плодовые и декоративные древесные растения. Ярмарка развернется у административного здания Ботанического сада.

На протяжении дня в саду будут работать фотографы. Фото будут опубликованы в альбоме группы Ботанического сада в ВК.

Сбор групп – у главного входа в Ботанический сад на пересечении Московского шоссе и ул. Врубеля.

Режим работы Ботанического сада:

С понедельника по пятницу: 10:00 – 19:00.

Среда – санитарный день. Сад закрыт для свободного посещения.

Суббота и воскресенье: 10:00 – 17:00.

Фото: Пресс-служба Самарского университета им. Королёва