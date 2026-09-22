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В Самарской области повреждены гражданские объекты из-за атаки десятков БПЛА

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В Самарской области повреждены гражданские объекты из-за атаки десятков БПЛА

Десятки беспилотников сбили над Самарской областью в ночь на 22 сентября. После атаки повреждения получили гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, ночью жители слышали работу систем противовоздушной обороны. Беспилотники также уничтожали мобильные огневые группы. Федорищев заявил, что целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали промышленные предприятия региона.

«К сожалению, есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей. Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях», — сообщил губернатор.

Федорищев призвал жителей получать информацию из официальных источников и не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атаки, пишет Лайф.

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