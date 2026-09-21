В Похвистневском районе Toyota съехала в кювет, пострадал человек

20 сентября в 11:35 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара-Бугуруслан.
Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии было установлено: водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В результате происшествия пострадала женщина пассажир, которая была госпитализирована в Похвистневскую районную больницу.
В ходе аварийно-спасательных работ специалисты отключили аккумуляторную батарею, стабилизировали транспортное средство.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.