Около села Зеленовка на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили

Утром 20 сентября в Ставропольском районе около села Зеленовка на трассе М-5 произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

После столкновения помощь спасателей потребовалась девушке 2004 года рождения. Она оказалась заблокирована в салоне аварийного автомобиля.

Для проведения спасательных работ по деблокированию пострадавшей в 05.05 на место происшествия оперативным дежурным были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

В 06.20 работы на месте ДТП были окончены. Пострадавшую передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО