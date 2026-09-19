Массовое ДТП в Самаре с участием нескольких автомобилей

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 19.09.2026 примерно в 10:25 37-летний водитель грузового автомобиля Howo не справился с управлением ( предварительно отказала тормозная система), допустил столкновение с Renault Megane, далее транспортное средство Howo столкнулось с автомобилями Lada Largus и с легковушкой Kia Rio, которую отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Kia Rio, после чего Howo допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и с рейсовым автобусом (который был без пассажиров). По предварительным данным в ДТП пострадало 5 человек, среди которых 11-летний пассажир., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.