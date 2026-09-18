В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции
Голосовать в национальном костюме: жители Самарской области объединяют гражданскую позицию и культурные традиции
В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — чёрные
В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — чёрные
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
В Самарской области сгорел большегруз со сладостями
Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»
Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»
В Самаре узаконили еще 6 летних кафе
В Самаре узаконили еще 6 летних кафе
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
Названы самые фотогеничные места на карте России
Названы самые фотогеничные места на карте России
в Самарской области продолжается реализация проекта «Тренер»: тренировки по тхэквондо возобновляются в новом учебном году
В Самарской области продолжается реализация проекта «Тренер»: тренировки по тхэквондо возобновляются в новом учебном году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.51
0.34
EUR 97.5
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу

211
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу

Сегодня, в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Росийской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва, начал работу Центр общественного наблюдения Самарской области.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) развернут зал на 22 рабочих места для видеонаблюдателей и большой мультиэкран с прямыми трансляциями практически из всех уголков Самарской области. Круглосуточный мониторинг продлится до завершения процедуры подсчета голосов.

За трансляциями следят видеонаблюдатели, прошедшие подготовку, организованную Общественной палатой Самарской области. Большинство из них - студенты юридических специальностей. Их задача - отслеживать ситуацию на избирательных участках в режиме реального времени и оперативно передавать информацию в ЦОН для правовой оценки.

На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 - общественные наблюдатели. Они обеспечивают контроль на всех 1 728 постоянно действующих и 16 временных избирательных участках. На каждой площадке организованы видеонаблюдение или видеофиксация. Данные с камер поступают в ЦОН, и каждый видеонаблюдатель в режиме реального времени может следить за происходящим на избирательных участках региона.

«Все три дня голосования в ЦОН работают члены Общественного штаба и Экспертного клуба. Юридическая группа анализирует обращения, поступающие с участков, и дает правовую оценку. Если на участке возникает спорная ситуация, наблюдатель фиксирует ее, передает в ЦОН для дальнейшей работы. Так выстраивается единая цепочка: участок - ЦОН - реакция», - рассказал председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский.

Член Общественного штаба, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва, профессор Виктор Полянский акцентирует внимание на значении наблюдения как института, обеспечивающего легитимность выборов.

«Общественное наблюдение на выборах - это не просто форма контроля, а один из ключевых институтов, обеспечивающих легитимность избирательного процесса. Его ценность не сводится к фиксации нарушений. В первую очередь оно выполняет превентивную функцию: сам факт присутствия независимых наблюдателей дисциплинирует всех участников процесса - от членов комиссий до представителей кандидатов. Кроме того, наблюдение - это механизм верификации, который позволяет обществу самостоятельно убедиться в том, что голоса граждан учтены, а процедура соответствовала закону. Общественное наблюдение становится мостом между гражданами и властью, снижая риск необоснованных подозрений и укрепляя культуру участия. Именно поэтому наблюдение - это не про недоверие, а про ответственность», - подчеркнул учёный-правовед.

Для участия в работе ЦОН необходимо подать заявку по телефону 8 (846) 337-49-27 или на e-mail: opso63@yandex.ru.

Кроме того, продолжает работу Общественная горячая линия связи с избирателями: тел.: 8 (846) 33-77-555 или 8 (846) 33-77-600, с 8:00 до 20:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Напомним, что в Самарской области проходит Единый день голосования - 18, 19 и 20 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

Фото: Общественная палата Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026, 11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
 На участках работают более 5500 членов избирательных комиссий и свыше 2000 наблюдателей, контролирующих соблюдение законодательства. Общество
38
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026, 09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
Жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва. Выборы в Самарской области
177
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026, 09:14
Трехдневные выборы начались в России
В течение всех трех дней голосовать можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00 по местному време Политика
162
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
105
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
193
В Самарской области открылись избирательные участки
18 сентября 2026  09:40
В Самарской области открылись избирательные участки
191
Трехдневные выборы начались в России
18 сентября 2026  09:14
Трехдневные выборы начались в России
178
В четверг, 17 сентября, в Тольятти на Центральной площади состоялся технический запуск фонтана, устройство которого выполнено в рамках первого этапа реконструкции общественного пространства.
17 сентября 2026  20:16
Первый этап реконструкции Центральной площади в Тольятти завершен: состоялся технический запуск фонтана
584
Весь список