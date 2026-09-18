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Выборы в Самарской области

Трехдневные выборы начались в России

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Трехдневные выборы начались в России

В России стартовали трехдневные выборы — голосование продлится с 18 по 20 сентября.

В ходе выборов гражданам предстоит определить состав Государственной думы девятого созыва, а также избрать представителей законодательных и местных органов власти. Кроме того, в восьми регионах выберут высших должностных лиц.

Уже в 23:00 мск открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. В течение всех трех дней голосовать можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00 по местному времени.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, формат трехдневного голосования позволяет повысить безопасность всех участников избирательного процесса — именно этот аспект остается для Центральной избирательной комиссии ключевым приоритетом.

Проголосовать смогут и россияне, находящиеся за пределами страны. Для них организуют 333 избирательных участка. Известно, что они будут работать в 152 государствах, пишут "Известия". 

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