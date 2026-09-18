Энергетики напоминают самарцам о необходимости согласования работ под ЛЭП

Несоблюдение мер безопасности во время проведения ремонта, реконструкции, благоустройства, строительства и сельскохозяйственных работ вблизи электросетевых объектов могут стать причиной нарушения электроснабжения.

Специалисты «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» напоминают жителям Самарской области, особенно водителям грузового и погрузочного транспорта, строителям, сотрудникам предприятий агропромышленного комплекса о необходимости соблюдения мер безопасности в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Выполнение любых несогласованных с энергетиками работ может стать не только причиной отключения потребителей от электричества, но и угрожает здоровью и жизни исполнителя работ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ №160 для каждой ЛЭП установлена охранная зона, в которой запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц. Так, ширина охранных зон от крайних проводов воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ – 2 м; от 1 до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м.

Запрещено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов (дома, бани, гаражи, киоски, магазины и пр.), высадка деревьев и кустарников, организация свалок и стоянок транспорта, размещение детских и спортивных площадок, проведение полевых сельскохозяйственных работ с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.

Все работы, планируемые в охранных зонах ЛЭП, должны быть согласованы с сетевой организацией.

Обо всех нештатных ситуациях можно сообщить по телефону горячей линии Группы «Россети» 8-800-220-0-220.