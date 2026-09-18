В Самаре узаконили еще 6 летних кафе

Власти Самары 17 сентября 2026 года скорректировали схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В это перечень были включены 6 сезонных объектов общественного питания:

- ресторан «ЗаВолга» и «Фо Кафе» на улице Ленинградской, 33;

- кофейня «Дринкит» на улице Галактионовской,130;

- ресторан «Мидийное место» на улице Куйбышева, 87;

- ресторан «BRIMS» на улице Куйбышева, 86;

- кафе на улице Максима Горького, 107.

Включение в схему НТО летних кафе необходимо для того, чтобы легализовать их статус: в июле 2021 года в Самарской области был подписан закон о торговой деятельности, вводящий новые правила для работы летних кафе и веранд. С тех пор они включаются в схему нестационарных торговых объектов, то есть их владельцы заключают договоры с местной властью, пишет СитиТрафик.