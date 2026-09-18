Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали портфель договоров каско и ОСАГО и предупредили жителей Самарской области: яркость цвета не делает автомобиль заметнее. Оранжевые и красные машины попадают в ДТП также часто, как чёрные, серые, синие.

Казалось бы, автомобили ярких цветов лучше видно на окружающем фоне, поэтому ДТП с ними должны случаться реже. Однако статистика «Согласия» говорит об обратном. Например, оранжевые и красные автомобили попадают в аварии в 14% случаев, а чёрные и серые в 15%.

«По абсолютным числам ДТП с чёрными и белыми автомобилями больше. Это самые распространённые цвета машин на дорогах. При этом разница между лидерами рейтинга в этом году минимальна — всего несколько десятков случаев. Самый аварийный цвет может смениться до конца года», — поясняет заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.

В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — чёрные. По сравнению с предыдущим годом состав первой пятёрки антилидеров практически не изменился. В топ аварийных также вошли серые, коричневые и синие машины.

При выборе автомобиля не стоит ориентироваться на цвет. Это не фактор безопасности. Куда важнее, как водитель ведёт машину: соблюдает скоростной режим, учитывает дорожные и погодные условия. А в тёмное время суток — следит за исправностью световых приборов и использует их по правилам. Эти факторы влияют на стоимость полиса. Страховщики также учитывают: возраст, стаж, мощность автомобиля и регион.