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Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»

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Самарская шоколадная фабрика «Россия» перешла во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент»

Соответствующий указ 17 сентября подписал президент России Владимир Путин. Во временное управление малоизвестной московской компании перешли активы принадлежащие европейским инвесторам – концерну «Нестле», а также владельцам сетей продуктовых гипермаркетов «Ашан», и строительных гипермаркетов «Лемана Про» (бывшее «Леруа Мерлен» прим «СО»). Обе торговые сети присутствуют в Самарской области. В результате указа президента РФ «Л.Е.В. Менеджмент» получил активов стоимость которых может измеряться сотнями миллиардов рублей.

О новом владельце самарской шоколадной фабрики и местных магазинов «Ашан» и «Лемана Про» известно не много. Компания создана в октябре 2024 года, но до сих пор не вела активной деятельности. По данным СПАРК-Интерфакс в штате «Л.Е.В. Менеджмент» числится только один человек и, судя по всему, это директор компании Андрей Краюшкин. Ни в каких ранее бизнесах Краюшкин не участвовал и никакими другими фирмами не руководил. Своих собственников «Л.Е.В. Менеджмент» не раскрывает

Самарская шоколадная фабрика «Россия» была основана в 1969 году. Её строительство велось по проекту итальянской фирмы «Карле и Монтанари». Предприятие запустили в апреле 1970 года, и оно стало первым в СССР производством полного цикла — от обжарки какао-бобов до выпуска готовых шоколадных изделий. В 1995 году контрольный пакет акций «России» приобрела швейцарская компания Nestlé. В 2011 году производственный комплекс был реорганизован и присоединён к ООО «Нестле Россия» в качестве филиала. В ассортименте фабрики — шоколад, конфеты, шоколадные батончики, фигурные изделия и другие кондитерские изделия. Среди известных брендов — «Россия — щедрая душа!», Nestlé, Nesquik, Nuts, конфеты «Родные просторы», пишет Обоз-инфо.

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