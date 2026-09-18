В Самарской области открылись избирательные участки

В пятницу, 18 сентября 2026 года в Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.

Голосование пройдет в три дня: 18, 19 и 20 сентября избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Сведения о них можно найти на сайте ЦИК России, пишет 63.ру.

— Если вы хотите проголосовать на дому при наличии уважительных причин, до 14.00 20 сентября 2026 года подайте заявку удобным способом: лично или по телефону в участковую комиссию через родственников, знакомых или соцработника, — уточнили в региональном правительстве.

На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать более 6500 наблюдателей, среди них более 1700 — общественные наблюдатели. Средствами видеонаблюдения оборудовали 925 УИК и все 47 ТИК. В остальных помещениях для голосования будут работать средства видеофиксации.

Также 18 сентября начал свою работу Центр общественного наблюдения, где волонтеры будут наблюдать за ходом голосования в онлайн-формате.