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Составлен рейтинг добрососедства в России

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Составлен рейтинг добрососедства в России

Компания «Триколор» выяснила, в каких городах России проживают самые дружные соседи. Рейтинг добрососедства был представлен на презентации «Новый сезон "Триколор": увидеть максимум», которая прошла в Москве.

Специальное масштабное исследование на тему добрососедства было проведено в рамках третьего сезона проекта «Триколор в твоем городе». Компания опросила более 1200 жителей в семи городах от Калининграда до Сибири, чтобы понять реальное состояние добрососедских отношений.  Было выделено три ключевых критерия, которые легли в основу рейтинга добрососедства. Каждый из них отражает свой срез человеческих отношений — от простого знакомства до эмоциональной близости.

Первый и базовый уровень — знание соседей по имени. Это фундамент, с которого начинается любое добрососедство: пока ты не знаешь, кто живет в подъезде, отношения остаются анонимными. Самый высокий показатель среди семи городов, в которых проводилось исследование, — в Калининграде: 92 % жителей знают своих соседей по имени. Самый низкий — в Йошкар-Оле: 74 %.

Даже минимальный результат в 74 % говорит о том, что в большинстве российских городов жители перестали быть безымянными соседями по лестничной клетке. Но разрыв в 18 % между лидером и последним местом показывает, насколько по-разному складывается эта культура в регионах.

Второй критерий измеряет не просто факт знакомства, а регулярность контакта. Ежедневное общение — это показатель высокой вовлеченности, когда соседи становятся частью повседневной жизни. Самый высокий показатель в Уфе: 21 % жителей общаются с соседями каждый день. Самые низкие показатели — в Омске и Рязани: по 15 % опрошенных поддерживают ежедневный контакт.

«Ежедневное общение с соседями пока остается скорее исключением, чем правилом. Большинство людей поддерживают отношения, но не делают их частью каждого дня. И это нормально: добрососедство не требует постоянного контакта, оно требует готовности к нему», — комментирует Светлана Суморокова, руководитель отдела продвижения ТВ-проектов «Триколор».

Третий критерий — самый эмоциональный. Он показывает, насколько теплыми и близкими люди считают свои отношения с теми, кто живет рядом, когда сосед воспринимается как человек, которому можно симпатизировать и доверять. Самый высокий показатель вновь зафиксирован в Калининграде: 71 % жителей называют отношения с соседями дружескими. Самые низкие показатели — в Йошкар-Оле, Новосибирске и Омске: по 60 % опрошенных оценивают свои отношения как дружеские.

В рамках исследования «Триколор» респондентов также спросили, каким должен быть хороший сосед. И здесь практически во всех городах на первом месте оказался ответ  «Соблюдать тишину» (77 %). Далее следуют «Сосед должен здороваться» (52 %), «Содержать в чистоте места общего пользования» (40 %) и «Быть готовым помочь» (32 %). А участие в жизни дома оказалось значительно ниже (23 %).

При этом уровень доверия между соседями в российских городах находится на высоких значениях. От 44 до 57 % жителей, в зависимости от города, готовы доверить соседям присмотр за квартирой во время отъезда.

Отдельный блок Индекса добрососедства посвящен конфликтным ситуациям. Темы, по которым возникает напряженность, универсальны в каждом регионе: шум, парковка, домашние животные, ремонт, курение, уборка, потоп.

На основе этих данных был составлен рейтинг добрососедства, который отражает общий уровень теплоты и доверия в отношениях между жителями городов России, где проводилось исследование. В топ-3 вошли:

  1. Калининград — 75 %
  2. Уфа — 70 %
  3. Рязань — 67 %
Теги: Опрос

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