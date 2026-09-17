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17 сентября в Самаре пройдет футбольный матч между командами «Акрон» и «Ахмат»

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17 сентября в Самаре пройдет футбольный матч между командами «Акрон» и «Ахмат»

Начало на стадионе «Солидарность Самара Арена» — в 19:30.

С 16:30 до 19:30 и после игры с 21:30 до 22:30 автобусы №1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона.

После матча, к 21:30, для развоза зрителей подадут дополнительный транспорт:

• Трамваи №7 и 22 отправятся от остановки «Самара Арена».
• Автобусы №1 и 67 будут следовать в сторону города, микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка.
• Автобусы №34 и 41 отправятся с площадки в районе дублера Московского шоссе и улицы Алма-Атинской.

Дополнительный транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов с небольшим интервалом.

Просим жителей и гостей Самары заранее планировать свои поездки.

Теги: В центре внимания Футбол

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