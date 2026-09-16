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Из Самары в присутствии губернатора Вячеслава Федорищева и заместителя Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева отправлена техника в зону СВО

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Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев посетили самарское мясоперерабатывающее предприятие «Шатлык».

Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев посетили самарское мясоперерабатывающее предприятие «Шатлык». На площадке предприятия также состоялась передача гуманитарного груза в зону СВО и награждение отличившихся военнослужащих.

«Шатлык» — развивающееся производство, которое выпускает более 150 наименований продукции в соответствии со стандартами халяль. Среди них — колбасные изделия, деликатесы, мясо и полуфабрикаты под торговой маркой «Яктылык».

Вячеслав Федорищев и Василь Шайхразиев ознакомились с организацией рабочих процессов, пообщались с руководством и коллективом. Кроме того, они встретились с руководителями компаний области, которые тоже вносят большой вклад в формирование гуманитарных конвоев для участников СВО, закупку и отправку дополнительной техники и дронов по запросам военнослужащих.

«Сегодня в очередной раз наша дружная семья Самарской области, Приволжского федерального округа, вместе с Республикой Татарстан собрались, чтобы оказать помощь нашим бойцам. Здесь присутствуют предприниматели, просто неравнодушные люди, которые исходя из своих возможностей все, что есть, передают на фронт. Это так важно. Причем мы знаем, что армия России обеспечивает все подразделения всем необходимым, но лишнего внимания никогда не бывает», — подчеркнул губернатор.

«Вижу, насколько вы едины и прилагаете все свои усилия, чтобы как можно быстрее была наша общая победа. Поэтому вам говорю слова огромной благодарности», — обратился Василь Шайхразиев, добавив, как ценно дружеское взаимодействие боевых командиров и предпринимателей в тылу, которые готовы всемерно им помогать. «Верим, что враг будет разбит, победа будет наша», — подчеркнул он.

В присутствии руководителя региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрея Колотовкина, помощника губернатора Героя России Рамиса Терегулова, предпринимателей, военнослужащих, неравнодушных жителей была отправлена очередная партия техники и продуктовых наборов, предназначенная добровольческой бригаде «БАРС-36» и отдельному медицинскому отряду Луганской Народной Республики. В составе партии – реанимобиль, медицинское оборудование для него (электрокардиограф, аспиратор, аппарат ИВЛ), автомобиль, 4 мотоцикла, 2 квадроцикла и 5 квадрокоптеров.

Оборудование было закуплено благодаря президенту Самарской региональной творческой общественной организации «ДУСЛЫК» Фахрутдину Канюкаеву; директору ООО «Техносервис», депутату собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Евгению Катину; генеральному директору ООО «РЛК» Владимиру Бгатову; вице-президенту Самарской региональной творческой общественной организации «ДУСЛЫК», учредителю ГК «Вира» Минахмету Халиуллову; индивидуальному предпринимателю, основателю Мукомольного завода №1 Рамилю Аюпову; директору ООО «Альянс-Рус» Ильдару Садретдинову; генеральному директору ООО ГК «МИР» Ринату Рахматуллину.

«Это бесценный вклад в общее дело, пример глубокой преданности своей стране. Да, сегодня противник продолжает наносить удары по территории нашего государства. Но единство, которое мы проявляем во всех направлениях работы, не дает усомниться в том, что Победа близка. Наши военные уверенно продвигаются к цели. А те, кто ждет их дома, продолжают оставаться для них крепкой, надежной стеной», — прокомментировал Вячеслав Федорищев.

«Как ветеран специальной военной операции скажу, что это очень важно. Так приятно, что отсюда нам отправляют гуманитарные грузы, это так греет душу и сердце, и мы понимаем, что нас здесь не забывают. Не зря говорят, что победа куется в тылу», — отметил Рамис Терегулов.

Глава региона также вручил региональные награды. Почетным знаком губернатора Самарской области «За доблесть и отвагу» отмечены два члена отряда «БАРС-36» — заместитель командира стрелкового батальона по военно-политической работе Марат Канюкаев и командир стрелкового батальона казачьей разведывательной бригады «Терек» Владимир Нилов. Почетный знак губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени получили учредитель ООО «Шатлык» Амир Шарипов, четверо особо отличившихся бойцов и фельдшер казачьей разведывательной бригады в составе отряда «БАРС-36», начальник отдельного медицинского отряда Луганской Народной Республики Анатолий Зеленый, а также участник СВО капитан Никита Кузьмин.

«От всех нас, от правительства Самарской области, от жителей я прошу передать привет всем бойцам подразделения, низкий поклон. Мы рядом, мы здесь, мы с семьями. Самое главное, что, когда наступит долгожданный момент победы — а он наступит скоро, мы уверены, будем здесь вместе в одном строю в Самарской области обеспечивать ее гармоничное социально-экономическое развитие», — заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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