Самбистки региона стали призерами всероссийских соревнований

В Краснокамске Пермского края состоялись всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного мастера спорта России В.И.Швая. Участниками стали юноши и девушки 16-18 лет из разных регионов России.

Победителем в категории до 50 кг стала спортсменка из Сызрани Анастасия Мартьянова, воспитанница ГАУ СШОР №2 и тренеров А.А.Арычкова и С.Д.Титова. Победа на всероссийских соревнованиях позволяет Анастасии принять участие в первенстве страны в 2027 году.

Бронзовую награду в весе до 72 кг завоевала Виктория Зудилина, воспитанница самарского клуба «Мужество» и тренера О.В.Куракина.

Фото: минспорта СО