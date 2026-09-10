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Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
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Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!

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Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!

Этот праздник зародился 20 лет назад в США и был приурочен к спасению выводка одного из самых редких видов журавлей - американского. Когда птенцы подросли и улетели на первое гнездование, этот день решили сделать международным экологическим событием

Цель этого праздника - привлечь внимание людей к защите и охране этих редких птиц, среды их обитания и привлечь волонтеров к подсчету численности перед отлетом на юг

В Самарском зоопарке гостей познакомят с живущим здесь серым журавлём Бармалеем и расскажут о разнообразии журавлей в мире!

Гости мероприятия смогут посмотреть показательное кормление Бармалея и принять участие в викторине!

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12 сентября
в 13.00
ул. Ново-Садовая 146
200 - 400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
926-11-27

Теги: Мероприятия

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