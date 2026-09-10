«Нити дружбы»: в Самаре состоится квест, который свяжет подростков и наставников в одну команду

12 сентября 2026 года в Самаре состоится командный квест «Нити дружбы». (6+) Мероприятие объединит около 120 участников: подростков из социальных центров, их наставников и тех, кто только делает первые шаги в наставничестве. Квест пройдёт в рамках проекта «Наставники: масштабирование в Самарской области», реализуемого АНО «ДоброМира» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Нити дружбы» - это не просто игра. Для подопечных организации встреча станет ещё одним шагом к доверию, а для кандидатов в наставники - возможность увидеть, как на практике рождаются связующие «нити».

Программа квеста:

• Команды без «взрослых» и «детей». Участников поделят на смешанные группы, где наставник, подросток и волонтёр будут решать задачи на равных. Каждое испытание потребует не столько физической силы, сколько умения договариваться и слышать друг друга.

• Игра как инструмент доверия. Квест построен на сюжетах, близких подросткам: поиск выхода из нестандартной ситуации, совместное преодоление препятствий, где успех команды зависит от вклада каждого. Именно в таких условиях рождается искренний диалог, а не формальное общение.

• Атмосфера праздника. Яркая фотозона, призы для участников и общий перекус на свежем воздухе создадут лёгкую, дружескую атмосферу. Это не отчётное мероприятие, а день, наполненный живыми эмоциями и совместными открытиями.

«Мы часто говорим о результате в цифрах: сколько пар создано, сколько мероприятий проведено. Но “Нити дружбы” - это про то, что за каждой цифрой стоит живой человек, - отмечают организаторы. - Игра позволяет снять барьеры, которые мешают нам видеть друг друга. Подростки учатся доверять, а взрослые - слышать. И это самое важное, что мы можем сделать».

Поддержка Фонда президентских грантов позволила проекту «Наставники: масштабирование в Самарской области» выйти на новый уровень: расширить географию, обучить больше наставников и создать устойчивую систему сопровождения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: АНО «ДоброМира»