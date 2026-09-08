С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир». При оплате проезда картой «Мир», добавленной в смартфон, поездка обойдется в 27 рублей — на 10 рублей ниже обычного тарифа. Скидкой уже воспользовались более 26 тысяч самарцев.

«Эта акция — возможность для горожан ощутимо экономить на регулярных поездках. Скидка применяется автоматически, даже без интернета в момент оплаты», — отметил руководитель Департамента транспорта администрации Самары Андрей Карпочев.

Оплата доступна на смартфонах Android с NFC: достаточно добавить карту «Мир» в мобильный платежный сервис (например, Mir Pay) и поднести телефон к терминалу. Скидка действует в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах с бесконтактной оплатой.

Скидка не действует по пластиковым картам «Мир» и картам для льготников.

Полные условия — на сайтах s-otk.ru и vamprivet.ru. (вкладка «Транспорт», регион — Самарская область).