Сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах воспользовались уже более 1 миллиона человек

Сервис «Мобильный избиратель» на Госуслугах позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Сервисом воспользовались уже более 1 млн человек.
Как выбрать удобный избирательный участок
- выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны
- региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов
Также действует особый порядок голосования для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.
Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму
- Москва — 140,1 тыс.
- Санкт-Петербург — 83,6 тыс.
- Краснодарский край — 57,8 тыс.
- Московская область — 46,5 тыс.
- Воронежская область — 30,6 тыс.
Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на региональных выборах
- Санкт-Петербург — 23,8 тыс.
- Свердловская область — 19,3 тыс.
- Красноярский край, Московская область — 12,9 тыс.
- Самарская область — 12,4 тыс.
- Оренбургская область — 8,7 тыс
Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября. Узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).