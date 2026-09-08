Сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах воспользовались уже более 1 миллиона человек

Сервис «Мобильный избиратель» на Госуслугах позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Сервисом воспользовались уже более 1 млн человек.

Как выбрать удобный избирательный участок

- выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны

- региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов

Также действует особый порядок голосования для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.

Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму

Москва — 140,1 тыс.

Санкт-Петербург — 83,6 тыс.

Краснодарский край — 57,8 тыс.

Московская область — 46,5 тыс.

Воронежская область — 30,6 тыс.

Топ регионов, жители которых выбрали участок, чтобы проголосовать на региональных выборах

Санкт-Петербург — 23,8 тыс.

Свердловская область — 19,3 тыс.

Красноярский край, Московская область — 12,9 тыс.

Самарская область — 12,4 тыс.

Оренбургская область — 8,7 тыс

Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября. Узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ).