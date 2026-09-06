Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.

Ваш труд очень важен для экономики и социальной сферы Самарской области. Работая в сложнейших условиях санкций и угроз террористических атак со стороны преступного киевского режима, вы решаете задачи по достижению технологического суверенитета отрасли и страны в целом, поставленные нашим Президентом В.В. Путиным, активно участвуете в реализации национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт». Спасибо вам за вклад в укрепление энергетического, промышленного, экспортного потенциала нашего региона.

Ваши усилия способствуют приближению победы в специальной военной операции. Искренне благодарю всех, кто по зову сердца пошел защищать Родину, кто в составе мобильных огневых групп обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов ТЭК, кто помогает нашим героям и их семьям, обеспечивает отправку гуманитарной помощи.

Особые слова признательности – ветеранам, которые заложили прочный фундамент для развития отрасли. Ваш опыт, мудрость и традиции, уважаемые друзья, вдохновляют молодое поколение специалистов на новые трудовые достижения.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев