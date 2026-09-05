Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города

Хорошо ли вы знаете своих соседей? Ведь рядом с вами живут не только люди!

В нашем городе, по соседству, живут сотни видов беспозвоночных, млекопитающих, птиц и даже рептилий и амфибий! На чердаках и крышах домов могут гнездиться соколы и совы, устраивать дневные "ночевки" летучие мыши, в скверах и парках живут белки, куницы и множество птиц! В подъездах домов обитают мокрицы, пауки и мухоловки.

На лекции вам расскажут о редких и самых распространенных жителях нашего города, которых вы часто видите и которых не замечаете!

Лектор - Кузовенко Александр Евгеньевич

6+

11 сентября

с 14.00 до 15.00

ул. Ново-Садовая 146

200 - 400 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)

926-11-27