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Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта

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Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта

Пятикилометровый участок трамвайных путей на улице Ново-Садовой открыли после капремонта со 2 сентября. Работы завершились на два месяца раньше срока. Как рассказали в городской администрации, специалисты полностью заменили рельсовую систему, обновили щебеночное основание и оборудовали ливневую канализацию. Перед запуском линия прошла серию тестовых ночных прогонов.

По обновленной линии — от Ново-Вокзальной до Постникова оврага — теперь курсируют трамваи маршрутов № 5, 20, 20к, 22 и 24. Ежедневно здесь проходят 57 составов. Компенсационные автобусы, которые временно ходили от Постникова оврага до улицы Аминева, с завтрашнего дня перестанут работать.

По словам директора Трамвайно-троллейбусного управления Дмитрия Петрова, во время испытаний особое внимание уделяли плавности хода, вибрациям, тормозной системе и сцеплению колес с рельсами. На линии установлены температурные компенсаторы и применена алюмотермитная сварка, что обеспечивает надежность и комфорт, пишет Самарская газета.

Напомним, в 2026 году при поддержке областного правительства в Самаре обновляют трамвайные пути на 15 перекрестках. Уже более километра трамвайных путей обновили на 11 перекрестках в Самаре.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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