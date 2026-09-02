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В Волжском районе пресекли попытку иностранных граждан избежать ответственности за правонарушения

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В Волжском районе полицейские пресекли попытку иностранных граждан избежать ответственности за правонарушения

В августе текущего года на 6 км автодороги «Самара-Нур-Спиридоновка» сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области для проверки остановили автомобиль Chevrolet Captiva, в салоне которого, помимо водителя - иностранца, находились граждане одного из соседних государств. При проверке их документов госавтоинспекторы выявили нарушения миграционного законодательства.

В патрульном автомобиле водитель-правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за непривлечение его и пассажиров к установленной законом ответственности.

Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, находясь в патрульном автомобиле, гражданин иностранного государства 1980 года рождения не прекратил свои коррупционные действия и передал инспектору ГАИ 15 тысяч рублей.

Полицейские задержали правонарушителя и его пассажиров и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После чего материалы, собранные сотрудниками полиции ГУ МВД России по Самарской области, передали в СК РФ.

Кроме того, за нарушение требований ч.3 ст.18.9 КоАП РФ (предоставление транспортного средства иностранному гражданину, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка) водитель по решению ОМВД России по Волжскому району привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

В отношении пассажиров полицейскими собраны и рассмотрены материалы, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принято решение о назначении каждому из правонарушителей штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения за пределы Российской Федерации. До принудительной высылки иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. После убытия правонарушителей за пределы РФ в отношении них будут приняты решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

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