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18-летнего жителя Зеленодольска уличили в мошенничестве в отношении 86-летней сызранки

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18-летнего жителя Зеленодольска уличили в мошенничестве в отношении 86-летней

Сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» от коллег из Саратова поступила оперативная информация о причастности находящегося под стражей 18-летнего жителя Зеленодольска к мошенническим действиям на территории Сызрани.

В ходе проверки сведений сызранские оперативники установили личность потерпевшей, провели с ней обстоятельную беседу и в предельно корректной форме разъяснили пенсионеру, что она стала жертвой злоумышленников, детально обрисовав схему обмана и обозначив дальнейшие шаги по фиксации противоправных действий и восстановлению прав.

Местная жительница 1939 года рождения рассказала сотрудникам полиции, что в начале августа ей позвонили из поликлиники и убедили продиктовать номер СНИЛС. После чего начались звонки от якобы правоохранителей и представителей различных организаций: запугивая пособничеством террористам, ее вынудили, в тайне от родственников, снять в банке и отдать курьеру, назвавшему кодовое слово, 630 тысяч рублей.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников злоумышленника и установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, полиция призывает воздержаться от любых финансовых операций, если вы чувствуете волнение или тревогу. В такой ситуации в первую очередь свяжитесь с близкими — они помогут разобраться в происходящем и подтвердить достоверность информации. О любых подозрительных случаях незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел.

Теги: Мошенники

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