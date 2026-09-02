Житель Самары несколько лет не мог попасть в жилое помещение, доля в котором досталась ему по-наследству

Дело в том, что родной брат, проживающий в квартире, не пускал его внутрь. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд. ‍

В отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ об обязании должника не чинить взыскателю препятствий в пользовании жилым помещением. В рамках исполнительного производства сотрудником Службы за неисполнения решения суда мужчина был ограничен в праве выезда из страны, а также в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые судебными приставами меры побудили мужчину передал комплект ключей от входной двери родному брату.