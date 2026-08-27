Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.

Чемпионы встретились с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и обсудили ряд вопросов по развитию массового и профессионального спорта.

Затем гости посетили учебно-спортивный центр «Грация», где провели мастер-классы по художественной и спортивной гимнастике. Участниками стали более 150 воспитанников отделений гимнастики из Самары и Самарской области. Также состоялись открытый диалог с чемпионами и автограф-сессия.

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО