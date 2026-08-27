В губернии завершился чемпионат России по парусному спорту

В акватории Куйбышевского водохранилища в Тольятти на базе яхт-клубов «Дружба» и «Остров сокровищ» в течение недели проходили чемпионат России в классах «Луч», «Луч-радиал», «Торнадо», «Европа» и первенство России в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Луч-мини». Переменчивый ветер создал непростые условия для спортсменов, которым пришлось проявить мастерство и работать на пределе возможностей.

Акватория Жигулевского моря, где в начале августа состоялись соревнования Спартакиады народов России, а теперь прошел чемпионат страны, подтвердила статус одной из ключевых площадок российского парусного спорта.

Подробности и результаты

Фото: Ольга Ильина, Самарская областная федерация парусного спорта / минспорта СО