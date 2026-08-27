В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу

Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.

Здесь состоятся соревнования Спартакиады народов России по пляжному волейболу. Участниками станут 96 спортсменов: по 24 команды среди мужчин и среди женщин.

Матчи будут проходить с 3 по 6 сентября.

Рабочую площадку посетили министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и председатель президиума Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер.

Уже на следующей неделе стадион засияет новыми красками. Приходите на пляж с 3 по 6 сентября и наблюдайте за матчами Спартакиады.

Вход на все игры бесплатный. (0+)

Фото: скриншот видео / минспорта СО