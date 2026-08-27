В Самаре строится стадион для соревнований Спартакиады по пляжному волейболу

Временный стадион вместимостью более 800 зрителей возводят в эти дни на пляже Первомайского спуска в Самаре.
Здесь состоятся соревнования Спартакиады народов России по пляжному волейболу. Участниками станут 96 спортсменов: по 24 команды среди мужчин и среди женщин.
Матчи будут проходить с 3 по 6 сентября.
Рабочую площадку посетили министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и председатель президиума Федерации волейбола Самарской области Роман Балтер.
Уже на следующей неделе стадион засияет новыми красками. Приходите на пляж с 3 по 6 сентября и наблюдайте за матчами Спартакиады.
Вход на все игры бесплатный. (0+)
Фото: скриншот видео / минспорта СО