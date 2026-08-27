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Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области

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Заявки на участие в программе «Мама-предприниматель» подали более 200 жительниц Самарской области

С 31 августа по 14 сентября на базе центров «Мой бизнес» в Тольятти и Самаре пройдет региональный этап федеральной образовательной программы «Мама–предприниматель». Принять участие в ней смогут мамы в декретном отпуске и женщины с несовершеннолетними детьми.

До окончания приема заявок осталось несколько дней. Зарегистрироваться можно до 31 августа на сайте мамапредприниматель.рф.

По результатам отбора 70 участниц пройдут обучающий курс и представят свои бизнес-проекты конкурсной комиссии, лучший из которых получит денежный приз в 150 тысяч рублей.

В прошлом году в число финалисток вошла жительница Красноярского района Екатерина Пронина - основательница семейной цветочной фермы «Окружение».

В село Большая Каменка Екатерина с семьей переехала несколько лет назад. Вместе благоустроили заброшенную территорию и начали высаживать растения: георгины, цинии, космеи, амаранты. Срезанные цветы поставляют флористическим салонам, декораторам, работают с b2b-сектором, а также с частными заказчиками.

В прошлом году Екатерина Пронина стала участницей регионального этапа программы «Мама-предприниматель». Как признается владелица цветочной фермы, курс оказался полезным и всесторонним, охватил множество вопросов - от юридической поддержки до маркетинга. Особо ценным для женщины стало сообщество таких же мам и начинающих предпринимательниц, каждая из которых пришла на программу со своим проектом, энергией и желанием развиваться.

«Цветочная ферма существовала до проекта, мы уже приобрели определенный опыт, появлялись идеи, но они были разрозненные. Проект помог собрать эти идеи в единое целое, выработать дорожную карту, по которой нам теперь легко двигаться. Мы знаем, к чему стремимся и уверенно реализуем эти шаги», — отмечает Екатерина.

Например, если раньше цветочная ферма была чисто сезонным бизнесом, то проект позволил задуматься о расширении и круглогодичном использовании ресурсов. Были установлены теплицы, теперь ферма работает и в формате питомника, круглый год выращивая цветы для садоводов и ландшафтных дизайнеров.

Проект «Мама-предприниматель» — это федеральная программа для женщин, планирующих начать свой бизнес, которую организует минэкономразвития России. В Самарской области она реализуется областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В течение пятидневного курса участницы будут совершенствовать свои бизнес-идеи, изучать основы предпринимательства, маркетинга и финансов, а также обмениваться опытом. В последний день программы они представят свои проекты экспертному жюри. Главный приз регионального этапа - 150 тысяч рублей на запуск и развитие собственного бизнеса. Кроме того, победительница сможет заявить о себе на федеральном этапе, где призовой фонд составит до 1 млн рублей.

Среди тех, кто уже подал заявки — основательницы творческих студий, центров детского развития, создательницы игрушек и сувениров, производители полуфабрикатов, есть инициативы и в сфере 3D-технологий. Также есть проекты, направленные на решение важных социальных задач, таких как помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, оздоровление детей и взрослых.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес». Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее». Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал «Караван историй». Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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