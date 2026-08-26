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Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы

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Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы

Самарская городская поликлиника №3 ждёт всех на акцию «Вечер ПРО здоровье». Успейте позаботиться о себе без отрыва от рабочего графика!

Когда?
27 августа с 18:00 до 22:00.

Где?
Самарская городская поликлиника №3 по адресу: ул. Ленинградская, 45.

Всё обследование займёт всего 5 шагов:
Антропометрия: рост, вес, талия, биоимпедансометрия (узнаем состав тела и биологический возраст).
Анализы: экспресс-проверка глюкозы и холестерина + ЭКГ.
Консультация врача: консультация по образу жизни — как оставаться бодрым и здоровым.
Диагностика: рентген лёгких, маммография (для женщин).
Итог: заключение терапевта со всеми результатами.

А ещё вы сможете узнать всё о региональной программе «Медицина здорового долголетия».

Это отличная возможность проверить здоровье бесплатно и в удобное время. Приходите сами и приводите коллег! Ждём вас!

Принять участие в акции может любой житель Самарской области старше 18 лет, независимо от прикрепления к поликлинике.

Теги: Акценты В центре внимания

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