16 малых и средних самарских предприятий участвуют в городском этапе конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка

В Самаре завершился районный этап конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка и прилегающей к нему территории. На городской этап вышли 16 предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка на территории Самары.



Наибольшее количество участников вышли на городской этап в номинации «Стационарные магазины, объекты общественного питания и бытового обслуживания» — всего 8 предприятий. Это кулинария «Кондитерское», рестораны «Сказка», «Хачапури Марико», «Старик Хинкалыч», ресторан-бар «ВенZель», кафе «Вкусная компания», магазины «Razi Parfum» и «ORANGE». В номинации «Нестационарные объекты потребительского рынка и услуг» в городском этапе участвуют 5 объектов: «Пекарня Белочкина», «Фабрика качества», «Шаурмания», «Борская индейка», автомойка «Orange». В номинации «Ярмарки, рынки, торговые центры» на конкурс прошли 3 организации: торговые центры «МЕГА» и «Космопорт», сельскохозяйственная ярмарка ООО «Ярмарки Самары».



«Городской конкурс — это возможность объективно отметить лучшие практики содержания объектов потребительского рынка, те организации, которые не просто соблюдают нормативы, а уделяют внимание деталям и создают гостеприимное пространство для своих посетителей — жителей и гостей Самары. Поздравляю всех предпринимателей, прошедших на городской этап!» – сказал заместитель главы города Самары Владислав Зотов.



В течение двух недель городская конкурсная комиссия оценит внешнее санитарно-техническое состояние объектов, соответствие требованиям к оформлению фасада и вывески, дизайн и световое оформление оконных витрин, наличие урн, озеленение и благоустройство, использование малых архитектурных форм в оформлении прилегающей территории.



Итоги конкурса будут подведены в сентябре в рамках мероприятий, посвященных 440-летию Самары. Победителям будут вручены дипломы городского округа Самара.

Фото: пресс-служба администрации Самары