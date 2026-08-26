Более 100 граффити с рекламой запрещенных веществ удалено с начала года в Самаре

В Самаре члены Добровольной народной дружины совместно с сотрудниками Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации города активизировали работу по выявлению граффити с рекламой запрещенных веществ. С начала августа выявлено и уничтожено 57 подобных рекламных сообщений на фасадах жилых домов, гаражей и прочих зданий, а всего с начала 2026 года в ходе 10 совместных рейдов — 104 рекламных граффити.



«Борьба с граффити, пропагандирующими запрещенные вещества, — важная часть первичной профилактики наркомании. Очищая общественные пространства от таких надписей, мы снижаем доступность информации об этих веществах и местах их сбыта. А значит, снижаем шансы, что они попадут в руки школьников и молодежи, – сказал заместитель главы города Самары, руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации г.о. Самара Иван Овчинников. – Дружинники и администрация города работают в этом направлении весь год, но усиливают работу именно в летний период, когда «художники» становятся особенно активны. При этом важна и помощь горожан: если вы заметили такую надпись, сообщите о ней — это поможет быстрее её убрать».



Граффити, рекламирующие запрещенные вещества, члены Добровольной народной дружины фиксируют, а затем передают информацию о месте их нахождения в администрацию соответствующего района. Обязанность оперативно устранить граффити с фасадов жилых домов ложится на управляющую компанию, в противном случае на нее может быть наложен штраф. Факты нарушения и ответственные лица устанавливаются административными комиссиями районов города. Одним из способов выявления нарушителей является фиксация факта нанесения граффити камерами системы «Безопасный город».



Так, за первое полугодие 2026 года по ст. 4.23 Закона «Об административных правонарушениях Самарской области», регламентирующей содержание фасадов зданий, районными административными комиссиями составлено 35 протоколов на сумму 157 тысяч рублей.



Отметим, что в соответствии со статьей 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств установлена административная ответственность. Максимальный штраф для граждан оставляет 5000 рублей, для должностных лиц – 50 000 рублей, а для юридических лиц – 1 млн рублей.



Сообщить об обнаруженных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также информацию о запрещенных объявлениях на фасадах зданий, опорах, информационных стендах, тротуарах и других поверхностях можно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области по тел. 8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23, в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по номеру «112». Также по ссылке @stop_drugs_samregion_bot работает чат-бот в мессенджере МАХ «СТОП наркотики (Самарская область)», который позволяет анонимно передавать информацию о фактах незаконной рекламы наркотиков.

Фото: пресс-служба администрации Самары