Родным погибших бойцов СВО из Самарской области передали ордена Мужества

В среду, 26 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал государственные награды членам семей военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
За самоотверженность орденами Мужества награждены посмертно:
рядовой Александр Аксенов,
младший сержант Вячеслав Башлыков,
рядовой Петр Брагин,
рядовой Артем Бычков,
рядовой Даниэль Емельянов,
рядовой Андрей Колмыков,
младший сержант Александр Сенин,
рядовой Вячеслав Сидоров.
Участники церемонии почтили память погибших героев минутой молчания.