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Александр Живайкин внес в региональный бюджет предложения по развитию инфраструктуры на основе Народной программы

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Депутат Самарской Губернской думы, делегат XXIII Съезда партии «Единая Россия» Александр Живайкин направил в региональный бюджет на 2027 год пакет предложений, сформированных на основе наказов жителей и положений обновленной Народной программы.

Депутат Самарской Губернской думы, делегат XXIII Съезда партии «Единая Россия» Александр Живайкин направил в региональный бюджет на 2027 год пакет предложений, сформированных на основе наказов жителей и положений обновленной Народной программы. Парламентарий представил свои   предложения Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву и заместителю председателя Правительства Самарской области Ольге Собещанской

Как отметил Александр Живайкин в ходе встречи, Народная программа, принятая на XXIII Съезда партии и созданная на основе предложений россиян, задаёт конкретные ориентиры развития регионов. Задача депутатов — перевести их в реальные бюджетные строки.

В числе ключевых инициатив самарского парламентария — комплексный капитальный ремонт школ с приоритетом для сельских образовательных учреждений и малых городов. Речь идёт не о косметическом обновлении, а о полноценном ремонте кровель, фасадов, инженерных систем, спортивных залов и столовых.

Отдельное предложение касается ремонта подъездных путей к промышленным предприятиям. По словам Живайкина, сейчас качественные дороги заканчиваются на трассе — стоит свернуть к заводу, и начинаются ямы. Программа «Дороги к производству» призвана снизить логистические издержки и повысить инвестиционную привлекательность площадок.

Также депутат предлагает провести аудит транспортного сообщения между населёнными пунктами, выявить «белые пятна» на маршрутной сети и запустить новые социально значимые направления.

«Все эти предложения — конкретные запросы людей. Каждый пункт подкреплён Народной программой, которая выражает волю жителей Самарской области. Это инвестиции в людей, в экономику, в будущее региона», — подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, что 22 августа в Москве состоялся второй этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». В его работе приняли участие три тысячи делегатов со всей страны — герои специальной военной операции, депутаты разных уровней, сенаторы, главы регионов, эксперты, в том числе и самарская делегация под руководством секретаря реготделения партии, губернатора Вячеслава Федорищева.   Ключевым итогом Съезда стало утверждение новой Народной программы, с которой партия пойдёт на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

Отметим, что только от жителей Самарской области а народную программу партии поступило более 74 000 наказов. Это предложения самарцев, связанные с безопасностью, благоустройством, дорогами, транспортом, здравоохранением, образованием, поддержкой семей, развитием городов и сел, созданием рабочих мест и повышением качества жизни, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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