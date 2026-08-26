Вячеслав Федорищев посетил Детскую школу искусств №1 в Чапаевске

Это одно из старейших учреждений допобразования в городе. Здание построили в 1976 году, и с тех пор, почти 50 лет, капитальный ремонт здесь не проводился.

Теперь это современное, комфортное пространство. Укрепили стены, заменили кровлю, окна, двери, инженерные сети, привели в порядок фасад, отмостку и др. Обеспечили доступ для маломобильных граждан. Провели работы по антитеррористической и противопожарной защите.

«Капитальный ремонт здания завершили в прошлом году. Теперь здесь светло, комфортно, все по-современному. Больше 270 ребят приходят в школу, чтобы заниматься музыкой, живописью, декоративно-прикладным творчеством. Каждому – свое направление, по душе», – отметил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В школе появились многофункциональные аудитории, обновился концертный зал и другие помещения. Установили мультимедийное, звуковое и световое оборудование. Открылись новые пространства. Среди них – детская выставочная галерея «Визуал», интерактивное пространство «Незабытые ремесла». Атмосферу творчества передает локация «Момент вдохновения» с лучшими работами выпускников, продолживших обучение в профильных вузах и ссузах.

В рабочей встрече на базе ДШИ приняла участие министр культуры Ирина Калягина.

«Проведение капитального ремонта и оснащения стало возможным благодаря финансированию из федерального, регионального и местного бюджетов. Благодаря совместной работе, школа получила не только отремонтированное здание, оборудование и музыкальные инструменты - все это дает новые возможности для ребят и педагогов», - поделилась министр.

Фото: минкульт СО