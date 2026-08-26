В Самарской области состоится форум для лидеров химической промышленности

8–9 сентября в г. Самара во Дворце спорта им. В. Высоцкого пройдет форум-выставка «Химия Большой Страны. Самара» – главная отраслевая бизнес-площадка Самарской области 2026 года для лидеров химической промышленности. Мероприятие организовано Российским Союзом химиков, индустриальным агентством «Эйч Медиа», Правительством Самарской области, при поддержке Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Масштабное мероприятие соберет более 500 ведущих участников рынка, способствуя налаживанию цепочек связей представителей химпрома Самарской области, близлежащих областей, регионов друг с другом и с потенциальными партнерами из других регионов России.

Форум реализуется в рамках проекта развития химических территорий – цикл бизнес-форумов «Химия большой страны», которые будут проведены в 2026–2030 гг в региональных центрах химической промышленности. Цель проекта – содействие выполнению задач национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия» в регионах, выработка решений для текущих вопросов предприятий химической промышленности.

«Самарская область обладает уникальным промышленным комплексом, объединяющим нефтедобычу, нефтепереработку и высокотехнологичную химию. Предстоящий форум призван стать главным катализатором новых инвестиционных решений и масштабных промышленно-технологических альянсов», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Программа форума состоит из тематических сессий и технологических визитов на производственные площадки Самары и области. В течение двух дней участники обсудят глубокую переработку углеводородного сырья, биоэкономику, катализаторы, композитный сектор, ВЭД, логистику, а также процессы роботизации, внедрение искусственного интеллекта и химические решения для транспортного машиностроения.

Также в рамках форума состоится выставка продукции, оборудования, технических и технологических решений регионального бизнеса. Впервые в рамках форума пройдет Химический хакатон, где студенты, молодые специалисты и технологические команды соберутся для решения реальных производственных задач от предприятий отрасли.

«Площадка форума станет эффективным пространством для обмена опытом, поиска новых партнёрств и выработки практических решений, которые послужат развитию отечественного химпрома», - прокомментировал президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.