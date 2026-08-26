Я нашел ошибку
Главные новости:
Этим летом в поселке Антоновка стартовали работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол».
В Сергиевском районе продолжается капремонт водохранилища «Крутой Дол»
На территории лыжероллерной трассы спортивной школы «Чайка» прошло физкультурное мероприятие для конькобежцев на роликовых коньках «Зимой - коньки, летом - ролики».
Массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики» состоялись на лыжероллерной трассе «Чайки»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в командном зачете по художественной гимнастике Александрой Солдатовой.
Вячеслав Федорищев и Денис Портнягин обсудили развитие спорта с сильнейшими гимнастами планеты
Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами Правительства Самарской области и депутатами Самарской Губернской Думы.
Инвестиции в людей: Вячеслав Федорищев обсудил формирование областного бюджета на 2027 год
30 августа 2026 г. на сцене Концертного зала «Нальмэс» (г. Майкоп) театр «Грань» представит спектакль «Король Лир», поставленный по трагедии У. Шекспира.
«Король Лир» отправится на межрегиональный театральный фестиваль «Вершина»
 22 сентября в Национальном центре «Россия» состоится Форум «Диалог о фейках 4.0», который соберет более 2000 участников из 80 стран.
Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября
26 августа состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков Самарской области.
В регионе состоялся квалификационный экзамен по аттестации экскурсоводов
8–9 сентября в г. Самара во Дворце спорта им. В. Высоцкого пройдет форум-выставка «Химия Большой Страны. Самара» – главная отраслевая бизнес-площадка Самарской области 2026 года для лидеров химической промышленности. 
В Самарской области состоится форум для лидеров химической промышленности
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.46
1.17
EUR 98.52
1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области состоится форум для лидеров химической промышленности

174
8–9 сентября в г. Самара во Дворце спорта им. В. Высоцкого пройдет форум-выставка «Химия Большой Страны. Самара» – главная отраслевая бизнес-площадка Самарской области 2026 года для лидеров химической промышленности. 

8–9 сентября в г. Самара во Дворце спорта им. В. Высоцкого пройдет форум-выставка «Химия Большой Страны. Самара» – главная отраслевая бизнес-площадка Самарской области 2026 года для лидеров химической промышленности.  Мероприятие организовано Российским Союзом химиков, индустриальным агентством «Эйч Медиа», Правительством Самарской области, при поддержке Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.
Масштабное мероприятие соберет более 500 ведущих участников рынка, способствуя налаживанию цепочек связей представителей химпрома Самарской области, близлежащих областей, регионов друг с другом и с потенциальными партнерами из других регионов России.
Форум реализуется в рамках проекта развития химических территорий – цикл бизнес-форумов «Химия большой страны», которые будут проведены в 2026–2030 гг в региональных центрах химической промышленности. Цель проекта – содействие выполнению задач национального проекта технологического лидерства «Новые материалы и химия» в регионах, выработка решений для текущих вопросов предприятий химической промышленности.
«Самарская область обладает уникальным промышленным комплексом, объединяющим нефтедобычу, нефтепереработку и высокотехнологичную химию. Предстоящий форум призван стать главным катализатором новых инвестиционных решений и масштабных промышленно-технологических альянсов», - подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Программа форума состоит из тематических сессий и технологических визитов на производственные площадки Самары и области. В течение двух дней участники обсудят глубокую переработку углеводородного сырья, биоэкономику, катализаторы, композитный сектор, ВЭД, логистику, а также процессы роботизации, внедрение искусственного интеллекта и химические решения для транспортного машиностроения.
 Также в рамках форума состоится выставка продукции, оборудования, технических и технологических решений регионального бизнеса. Впервые в рамках форума пройдет Химический хакатон, где студенты, молодые специалисты и технологические команды соберутся для решения реальных производственных задач от предприятий отрасли.
«Площадка форума станет эффективным пространством для обмена опытом, поиска новых партнёрств и выработки практических решений, которые послужат развитию отечественного химпрома», - прокомментировал президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На территории лыжероллерной трассы спортивной школы «Чайка» прошло физкультурное мероприятие для конькобежцев на роликовых коньках «Зимой - коньки, летом - ролики».
26 августа 2026, 17:38
Массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики» состоялись на лыжероллерной трассе «Чайки»
На территории лыжероллерной трассы спортивной школы «Чайка» прошло физкультурное мероприятие для конькобежцев на роликовых коньках «Зимой - коньки,... Спорт
111
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в командном зачете по художественной гимнастике Александрой Солдатовой.
26 августа 2026, 17:33
Вячеслав Федорищев и Денис Портнягин обсудили развитие спорта с сильнейшими гимнастами планеты
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в... Политика
129
Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами Правительства Самарской области и депутатами Самарской Губернской Думы.
26 августа 2026, 17:21
Инвестиции в людей: Вячеслав Федорищев обсудил формирование областного бюджета на 2027 год
Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами Правительства Самарской области и... Политика
155
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев и команда Правительства Самарской области во вторник, 25 августа, вторую половину дня провели в Чапаевске.
26 августа 2026  14:36
Вячеслав Федорищев проконтролировал исполнение поручений по развитию Чапаевска
243
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
26 августа 2026  13:52
Пройти диспансеризацию в Самаре можно после работы
276
До 15 сентября в Самаре будет ограничено движение и запрещены остановка транспорта по ул. Волгина на пересечении с ул. Аэродромной
26 августа 2026  11:56
До 15 сентября в Самаре будет ограничено движение и запрещены остановка транспорта по ул. Волгина на пересечении с ул. Аэродромной
555
Сегодня, 25 августа, прошла ежегодная августовская конференция работников образования Самарской области. В ней принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
25 августа 2026  19:20
Вячеслав Федорищев принял участие в августовской конференции работников образования Самарской области
752
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
25 августа 2026  15:39
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
816
Весь список