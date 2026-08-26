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«Король Лир» отправится на межрегиональный театральный фестиваль «Вершина»

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30 августа 2026 г. на сцене Концертного зала «Нальмэс» (г. Майкоп) театр «Грань» представит спектакль «Король Лир», поставленный по трагедии У. Шекспира.

26 августа 2026 г. Драматический театр «Грань» отправляется в Майкоп (Республика Адыгея) на первый межрегиональный театральный фестиваль «Вершина» – новый проект, который объединит спектакли театров из разных городов страны.

30 августа 2026 г. на сцене Концертного зала «Нальмэс» (г. Майкоп) театр «Грань» представит спектакль «Король Лир», поставленный по трагедии У. Шекспира.

Театральный Фестиваль «Вершина» пройдет с 23 по 30 августа. «Вершина» задумана как фестиваль-путешествие: каждый год он будет открывать новый город Кавказа и превращать его в точку притяжения для зрителей, артистов, режиссеров и профессионального театрального сообщества. Майкоп станет первым городом-хозяином проекта.

В дальнейшем фестиваль будет проходить по принципу ротации между территориями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – Республикой Адыгея, Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Дагестан, Карачаево-Черкесской Республикой и др.
Идеолог проекта – народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

«Первый театральный фестиваль «Вершина» примет Майкоп, столица республики Адыгея. Здесь, на юге России, где переплетаются языки, веры и традиции, театр становится живым мостом между разными культурами, и символично, что это происходит в Год единства народов России, ведь искусство театра всегда было и остается мощным инструментом сближения людей. Фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию – на зрителей, которые открыты к новому, интересуются театром и хотят участвовать в культурном диалоге. В программе – спектакли разных жанров и направлений: здесь будут представлены как классические постановки, так и творческие эксперименты. Это делает фестиваль интересным и для опытных театралов, и для тех, кто только начинает знакомиться с театром. Главная цель «Вершины» – сделать современное театральное искусство доступным и значимым для зрителей со всего Кавказа, а также укрепить связи между профессиональными сообществами разных регионов России», – говорит Евгений Миронов.

В 2026 году значительную часть программы составят спектакли, представленные в рамках еще одного проекта Театра Наций – Фестиваля театров малых городов России. В Майкоп приедут коллективы из Альметьевска, Березников, Заречного, Набережных Челнов, Новокузнецка и Новокуйбышевска. Особое место в программе займет спектакль Национального театра Республики Адыгея им. И. С. Цея «Горсть земли», подчеркивающий связь фестиваля с культурой города-хозяина и национальной театральной традицией региона.

В афише фестиваля будет представлен широкий диапазон современного театра – от спектакля-концерта под открытым небом и камерной семейной истории до сценического прочтения древнерусского эпоса, и современной версии шекспировской трагедии.

Спектакль «Король Лир» (У. Шекспир) Драматического театра «Грань» 30 августа завершит Первый межрегиональный театральный фестиваль «Вершина».

 

Фото:   минкульт СО

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