Массовые соревнования «Зимой - коньки, летом - ролики» состоялись на лыжероллерной трассе «Чайки»

На территории лыжероллерной трассы спортивной школы «Чайка» прошло физкультурное мероприятие для конькобежцев на роликовых коньках «Зимой - коньки, летом - ролики».

В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов - участников проходившего в Самаре чемпионата России - и любителей спорта.

Мальчики девочки от 6 до 12 лет соревновались на дистанции 1000 метров, от 13 лет до 40 лет и старше - 5000 метров.

Подсчитывались индивидуальный зачет по возрастным группам и командный зачет среди семейных команд.

Все результаты - по ссылке.

Фото: Федерация роллер спорта Самарской области / минспорта СО