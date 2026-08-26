Инвестиции в людей: Вячеслав Федорищев обсудил формирование областного бюджета на 2027 год

Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами Правительства Самарской области и депутатами Самарской Губернской Думы.

«Бюджет Самарской области стабилен и сбалансирован. Это обеспечивается за счет мобилизации доходов и жесткой приоритизации расходов. Мы обеспечиваем финансирование нацпроектов и все наши социальные обязательства, в том числе перед участниками специальной военной операции, семьями с детьми и другими категориями граждан», – отметил Глава региона во время встречи.

В работу над бюджетом включились депутаты Самарской Губернской Думы. Член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Живайкин выступил с рядом предложений. Большая их часть – на основе инициатив жителей.

В числе ключевых инициатив депутата – комплексный капитальный ремонт школ с приоритетом для сельских образовательных учреждений и малых городов. Речь идет не о косметическом обновлении, а о полноценном ремонте кровель, фасадов, инженерных систем, спортивных залов и столовых.

Отдельное предложение касалось ремонта подъездных путей к промышленным предприятиям. По словам Александра Живайкина, сейчас качественные дороги заканчиваются на трассе, но стоит свернуть к заводу, начинаются ямы. Программа «Дороги к производству» призвана снизить логистические издержки и повысить инвестиционную привлекательность площадок. Также депутат предложил провести аудит транспортного сообщения между населенными пунктами, выявить «белые пятна» на маршрутной сети и запустить новые социально значимые направления.

«Все эти предложения – конкретные запросы людей. Это инвестиции в людей, в экономику, в будущее региона», – подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, что от жителей Самарской области в Народную программу поступило более 74 000 инициатив. Людей волнуют вопросы безопасности, качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройства общественных пространств, ремонта дорог, развития транспорта, доступности медицины и образования, создания современных рабочих мест, развития промышленность, привлечения кадров.

Губернатор ранее поручил всем руководителям органов исполнительной власти региона, главам муниципальных образований внимательно отнестись к каждому поступившему предложению. «Такой подход позволит нам учесть наиболее важные потребности жителей региона, определить точки роста и развития», – уверен Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области