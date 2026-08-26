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Вячеслав Федорищев и Денис Портнягин обсудили развитие спорта с сильнейшими гимнастами планеты

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в командном зачете по художественной гимнастике Александрой Солдатовой.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в командном зачете по художественной гимнастике Александрой Солдатовой. Сильнейшие гимнасты планеты приехали в Самарскую область по приглашению Героя России Дениса Портнягина, чтобы провести мастер-классы для региональных спортсменов. На встрече обсудили развитие спорта в Самарской области, роль спорта в патриотическом воспитании, преемственность, передачу традиций от чемпионов к начинающим спортсменам и многое другое.
«Я очень вам благодарен, что вы приехали. У нас очень много чемпионов во всех видах спорта. Есть профессиональные клубы, которые знает вся страна. Это «Крылья Советов», «Лада», гандбольная женская команда, «Нова» волейбольная и многие другие. Базовые виды спорта, массовые, они для нас основы развития наших ребят, нашего населения. Вы чемпионы, на вас смотрит вся Россия, равняется. Причем не только те, кто занимается вашими видами спорта. Все-таки спорт – это основа воли и силы, многие спортсмены на вас равняются, — сказал глава региона, обращаясь к выдающимся российским спортсменам. — Очень хотел бы, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома, приезжали с семьями, с родственниками и друзьями. Самара, она красивая. Самара — это место силы. В Самаре одно из самых удивительных открытий для меня было, что город-миллионник растянут вдоль Волги, а напротив горы, наш национальный парк «Самарская Лука». Да и все наши города на воде. И много водных видов спорта, очень много федераций, много наших сборных, которые от кайтинга до вейксерфа — настоящие чемпионы».
«Вы пример для детей, для подрастающего поколения. Дети — это наше будущее и они должны быть лучше нас. И спорт – это одна из важнейших составляющих развития», — добавил Герой России Денис Портнягин.
Как рассказала на встрече Александра Солдатова, спорт – это очень важная часть жизни и подчеркнула, что обязательно отдаст в спорт своих сыновей. «На счет профессионального спорта – это как пойдет, как будет желание. Но то что будет спорт, это обязательно». Также она подчеркнула, что лето – это самое плодотворное время для спортсменов, когда нет соревнований и есть возможность научиться чему-то новому, повысить свое мастерство: «Мастер-классы, сборы летом – для детей это самое любимое».
Олимпийский чемпион Давид Белявский подчеркнул, что в спорте важно терпение и упорство, и не сразу все получается. Он привел на встрече пример из своей жизни, как тренер его однажды спросил:
– Ты помнишь свои первые соревнования? Вы заняли 46 и 47 место с твоим товарищем по команде.
– Из скольки?
– Из 47!
Поэтому неслучайно именно летом, в преддверии соревновательного сезона Герой России Денис Портнягин пригласил титулованных гимнастов провести встречу и мастер-классы со спортсменами разных возрастов и разных уровней подготовки.
Мастер-классы по художественной и спортивной гимнастике прошли в УСЦ «Грация» и собрали более 150 самарских спортсменов. Помимо этого, Александра Солдатова и Давид Белявский пообщались с гимнастками и гимнастами, ответили на самые разные вопросы и оставили на память автографы.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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