Я нашел ошибку
Главные новости:
С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций.
Профессиональных взыскателей оштрафовали на 1,3 миллиона рублей
В 2026 году второй год будет проходить конкурс «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В губернии пройдет конкурс «Лучший работодатель Самарской области»
Боец Джасурбек Махкамов в составе Сборной России принимал участие в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби.
 Джасурбек Махкамов из Самарской области стал бронзовым призёром первенства мира 
ООО «Торговый дом Шихобалова» (Самара) начало внедрение бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»).
Самарский производитель муки присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
Студенты белебеевского филиала Самарского политеха под руководством начальника информационно-вычислительного центра Кирилла Фролова разрабатывают инновационный измерительный комплекс для автоматического сканирования лифтовых шахт.
Студенты Самарского политеха создали прототип 3D-сканера для лифтовых шахт
Капремонт участка Московского шоссе протяжённостью 7,8 км вступил в завершающую стадию. Полное окончание всех работ запланировано к 1 сентября 2026 года.
Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова вступил в завершающую стадию
В Самарской области продолжается внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Ряд компаний региона приступили к улучшению производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.29
0.37
EUR 97.44
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
В День Государственного флага России на площади Славы в Самаре молодёжь региона собралась, чтобы вместе спеть главную песню праздника
В Тольятти полицейские провели акцию «Каникулы с Общественным советом».
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области

180
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Участие в обсуждении и выработке решений приняли члены комиссии и штаба, руководители ряда министерств, представители Избирательной комиссии Самарской области и руководители хозяйствующих субъектов.

Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах воздушных атак противника. «Вопросы реагирования органов власти, хозяйствующих субъектов по указанным чрезвычайным происшествиям мы разберем в ближайшее время отдельно на закрытом заседании оперативного штаба единого национального центра», — сообщил глава региона в начале заседания и призвал участников открыто высказаться по вопросам текущей повестки.

В повестку совместного заседания был вынесен ряд вопросов, в том числе обеспечение безопасности проведения важных социальных и общественно-политических мероприятий федерального уровня – единого дня голосования и Дня знаний и меры по повышению эффективности реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и результаты профилактической работы.

«В условиях сложной оперативной обстановки, открытых попыток противника нанести удары по мирным гражданам и объектам хозяйственной деятельности защита от террористических проявлений и недопущение дестабилизации обстановки в регионе являются нашими ключевыми задачами, — обозначил приоритеты Вячеслав Федорищев. — В этой связи требуется принять исчерпывающий комплекс мер по обеспечению дополнительных мероприятий по безопасности проведения избирательной кампании в органы законодательной власти и усилить антитеррористическую защищенность объектов голосования».

О принимаемых мерах, готовности сил и средств доложили представители УФСБ России по Самарской области и Главного управления МВД России по Самарской области. Был сделан акцент на усилении контроля в муниципалитетах по данному направлению.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что оперативная обстановка в регионе свидетельствует о росте количества фактов подготовки и совершения преступлений террористической направленности, фигурантами которых выступают несовершеннолетние. «Несмотря на своевременное пресечение территориальными правоохранительными органами указанных противоправных действий, по-прежнему сохраняется высокий уровень угрозы их осуществления», — подчеркнул глава региона.

Совместно с профильными министерствами, ректорами крупнейших вузов региона и силовыми ведомствами обсудили усиление профилактической работы, направленной на противодействие распространению деструктивных идеологий в образовательной среде.

Итоговые протокольные решения, подготовленные рабочей группой, направлены на подпись главе региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА.
24 августа 2026, 17:56
Вячеславу Федорищеву доложили, как организована поддержка работников и предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы... Политика
846
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д
21 августа 2026, 17:25
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного... Политика
1705
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
20 августа 2026, 19:20
В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
 19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового... Политика
1522
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
25 августа 2026  15:39
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
178
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА.
24 августа 2026  17:56
Вячеславу Федорищеву доложили, как организована поддержка работников и предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА
853
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д
21 августа 2026  17:25
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России
1708
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
20 августа 2026  19:20
В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
1526
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
3817
Весь список