Студенты Самарского политеха создали прототип 3D-сканера для лифтовых шахт

Студенты белебеевского филиала Самарского политеха под руководством начальника информационно-вычислительного центра Кирилла Фролова разрабатывают инновационный измерительный комплекс для автоматического сканирования лифтовых шахт. В настоящее время создана трехмерная модель объекта с указанием всех отклонений.

«Мы выбрали эту тему, потому что при установке лифтового оборудования особенно важна точность измерений. Даже небольшое отклонение стен или углов шахты может усложнить монтаж направляющих, увеличить сроки работ и привести к дополнительным затратам, – отмечает Кирилл Фролов. – Самое важное в проекте – сделать процесс измерения более безопасным и объективным. Специалист должен получать подробную информацию о шахте без необходимости выполнять большое количество ручных измерений на разных уровнях».

Существующая практика обследования шахт рулеткой или ручным лазерным дальномером отнимает много времени и требует присутствия человека внутри потенциально опасного объекта. Кроме того, такими способами сложно получить полную информацию о геометрии шахты по всей ее высоте.

Разработка студентов призвана сделать этот процесс безопасным и высокоточным. Основной элемент системы – лидар (оптический сенсор, который «сканирует» пространство вокруг себя), закрепленный на подвижной платформе. Во время движения он измеряет расстояния до стен, углов, выступов и других элементов шахты. Полученные данные передаются на компьютер, где из них формируется облако точек, а затем – точная трехмерная модель. Система автоматически рассчитывает отклонения стен и размеров шахты от заданной геометрии.

Проект находится на этапе создания и испытания первого прототипа. В настоящее время создана трехмерная модель конструкции, которая используется для расчета нагрузок, подбора приводов и оценки работы механизма перемещения. В долгосрочной перспективе планируется создать законченный измерительный комплекс для применения на строительных объектах. Такой комплекс сможет использоваться не только перед установкой лифта, но и при техническом обследовании, реконструкции и создании цифрового двойника здания.