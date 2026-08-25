 Джасурбек Махкамов из Самарской области стал бронзовым призёром первенства мира 

"Самарские спортсмены побеждают на мировых аренах Наш боец Джасурбек Махкамов стал бронзовым призером первенства мира в весовой категории до 93 кг.

Он в составе Сборной России принимал участие в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби. Такой результат стал возможен благодаря его тренеру Антону Захарчеву, который сам неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов. Уверен, под руководством таких наставников спортсмены Самарской области еще не раз поднимутся на пьедестал.

Важно, что впервые за последние пять лет наши спортсмены по смешанным единоборствам вышли на международную арену под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна Росси", - рассказал губернатор Вячеслав Федорищеви.