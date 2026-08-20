В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

В среду, 19 августа, первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

На совещании рассмотрели два взаимосвязанных вопроса. Во-первых, о мерах, направленных на заключение договоров о техническом обслуживании газового оборудования.

В этом направлении с 2025 года Государственной жилищной инспекцией Самарской области была значительно усилена работа. Как результат, в целом по региону из 15 549 многоквартирных домов в настоящее время заключено 88,2% договоров. С учетом многоквартирных домов, в отношении которых ведется работа по заключению договоров, сумма составляет 14 960 многоквартирных домов (96,2%).

Врио руководителя областной Госжилинспекции Георгий Степанян сообщил, что за полтора года прирост заключенных договоров составил 41%. При этом большинство МКД без договоров на техобслуживание ВДГО — дома с непосредственной формой управления. Эта задача сегодня решается совместно Госжилинспекцией и муниципальными образованиями. По итогам совещания муниципалитетам дано поручение до конца сентября текущего года завершить работу по заключению 100% договоров на техническое обслуживание ВДГО в многоквартирных домах с непосредственной формой управления.

Что касается внутриквартирного газового оборудования, из 775 740 газифицированных жилых помещений в МКД по Самарской области заключены 93% договоров (прирост за полтора года составил более 50 000 договоров).

По поручению председателя облправительства в текущем году региональной Госжилинспекцией усилена надзорная деятельность в сфере газовой безопасности. К административной ответственности за нарушения привлекаются как управляющие компании, так и газораспределительные организации.

На совещании также рассмотрели вопрос о ходе исполнения плана-графика проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 2026 году. Акцент сделали на проблематике проведения технического обслуживания, которая, по мнению специалистов, заключается главным образом в недопускепредставителей газораспределительных организаций в помещения.

Из 766 569 газифицированных помещений в 2025 году ТО ВКГО было проведено в 74,2% квартир. В текущем году обследована еще треть из оставшихся домов и квартир.

Виталий Шабалатов поручил составить дорожные карты для муниципалитетов на 130 тысяч помещений, которые предстоит дообследовать в этом году: «Коллеги, до ноября надо максимально отработать. От этого зависит безопасность наших жителей, и, самое главное, детей». Георгий Степанян предложил особое внимание уделить обследованию помещений с отопительным оборудованием.

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №410 собственник обязан предоставлять доступ в помещение специалистам для проведения технического обслуживания. Для решения этого вопроса уже сейчас принимаются дополнительные меры по аналогии с Московской областью, где они дали хорошие результаты. В частности, по квартирам, где имеются факты недопуска, специализированными организациями организуются судебные разбирательства для понуждения к предоставлению доступа. Также имеются правовые основания для привлечения к административной ответственности собственников квартир, которые систематически не предоставляют доступ представителям газораспределительных организаций.