В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
В региональном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие представители 78 регионов страны, в том числе и Самарской области.
Педагог из Самарской области представит регион в финале конкурса «Учитель-дефектолог России – 2026»
В Пензе завершаются юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026».
Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на сборах «Гвардеец-2026»
19 августа в 00:50 спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов. Им нужно было найти женщину 1947 года рождения, пропавшую в Волжском районе рядом с озером в селе Яицкое
В Волжском районе, рядом с озером в селе Яицкое, спасатели ночью разыскали пропавшую пенсионерку
Вячеслав Федорищев встретился с главами городов и районов. На повестке – социально-экономическое развитие региона.
Вячеслав Федорищев встретился с главами городов и районов региона
В Ижевске завершилось первенство России по велоспорту в олимпийских дисциплинах среди юниорок.
Ангелина Лукина и Марат Субеев из Самарской области - призеры первенства России по велоспорту на шоссе
С 20 по 31 августа будет ограничено движение на перекрёстке улиц Урицкого и Григория Аксакова в Самаре. Причина — устранение неисправности на тепловой сети.
Движение на перекрёстке улиц Урицкого и Григория Аксакова в Самаре будет ограничено
Размещение подобных материалов в ведущих общенациональных изданиях имеет важное значение для продвижения туристического продукта.
«Российская газета» опубликовала туристический гид по Самарской области
Тема встречи касалась зон с особыми условиями использования территории и нахождения домов рядом с особо опасными объектами, такими как трубопроводы.
Виталий Шабалатов встретился с жителями поселка Юбилейный Волжского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.36
-1.77
EUR 96.73
-1.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лучших волейболистов среди пожарных региона определили в Новокуйбышевске
Рекламный тур для туроператоров из девяти российских регионов проходит в Самаре
В ГД рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

362
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

 В среду, 19 августа, первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

На совещании рассмотрели два взаимосвязанных вопроса. Во-первых, о мерах, направленных на заключение договоров о техническом обслуживании газового оборудования.

В этом направлении с 2025 года Государственной жилищной инспекцией Самарской области была значительно усилена работа. Как результат, в целом по региону из 15 549 многоквартирных домов в настоящее время заключено 88,2% договоров. С учетом многоквартирных домов, в отношении которых ведется работа по заключению договоров, сумма составляет 14 960 многоквартирных домов (96,2%).

Врио руководителя областной Госжилинспекции Георгий Степанян сообщил, что за полтора года прирост заключенных договоров составил 41%. При этом большинство МКД без договоров на техобслуживание ВДГО — дома с непосредственной формой управления. Эта задача сегодня решается совместно Госжилинспекцией и муниципальными образованиями.  По итогам совещания муниципалитетам дано поручение до конца сентября текущего года завершить работу по заключению 100% договоров на техническое обслуживание ВДГО в многоквартирных домах с непосредственной формой управления.

Что касается внутриквартирного газового оборудования, из 775 740 газифицированных жилых помещений в МКД по Самарской области заключены 93% договоров (прирост за полтора года составил более 50 000 договоров).

По поручению председателя облправительства в текущем году региональной Госжилинспекцией усилена надзорная деятельность в сфере газовой безопасности. К административной ответственности за нарушения привлекаются как управляющие компании, так и газораспределительные организации.

На совещании также рассмотрели вопрос о ходе исполнения плана-графика проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 2026 году. Акцент сделали на проблематике проведения технического обслуживания, которая, по мнению специалистов, заключается главным образом в недопускепредставителей газораспределительных организаций в помещения.

Из 766 569 газифицированных помещений в 2025 году ТО ВКГО было проведено в 74,2% квартир. В текущем году обследована еще треть из оставшихся домов и квартир.

Виталий Шабалатов поручил составить дорожные карты для муниципалитетов на 130 тысяч помещений, которые предстоит дообследовать в этом году: «Коллеги, до ноября надо максимально отработать. От этого зависит безопасность наших жителей, и, самое главное, детей». Георгий Степанян предложил особое внимание уделить обследованию помещений с отопительным оборудованием.

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №410 собственник обязан предоставлять доступ в помещение специалистам для проведения технического обслуживания. Для решения этого вопроса уже сейчас принимаются дополнительные меры по аналогии с Московской областью, где они дали хорошие результаты. В частности, по квартирам, где имеются факты недопуска, специализированными организациями организуются судебные разбирательства для понуждения к предоставлению доступа. Также имеются правовые основания для привлечения к административной ответственности собственников квартир, которые систематически не предоставляют доступ представителям газораспределительных организаций.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026, 20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области. Политика
1177
В пятницу, 14 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Красноярском районе.
14 августа 2026, 17:15
Вячеслав Федорищев оценил ход уборочной кампании в Самарской области
В пятницу, 14 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работал в Красноярском районе. Политика
1693
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Молодежный центр «Лесная сказка» на территории Кинельского района и провел встречу с участниками областного военно-патриотического лагеря «Сердце Волжанина».
12 августа 2026, 15:28
Вячеслав Федорищев встретился с воспитанниками областного военно-патриотического лагеря «Сердце Волжанина»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Молодежный центр «Лесная сказка» на территории Кинельского района и провел встречу с участниками... Политика
2292
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
20 августа 2026  19:20
В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
354
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
1299
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
18 августа 2026  12:45
Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Блогеры благоустройства 2.0»
696
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
18 августа 2026  11:25
Дополнительный общественный транспорт будет работать 19 августа — в день футбольного матча в Самаре
1126
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.
17 августа 2026  20:53
Вячеславу Федорищеву доложили о ходе капитального ремонта объектов культуры Самарской области
1180
Весь список